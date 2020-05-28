全球傳動(4540)今年3月以來訂單逐漸回溫，尤其受惠於5G基地台的相關生產設備、口罩機等，5月起產能已經滿載，法人看好第2季有機會結束連4季虧損，下半年營運優於上半年。

今年因疫情影響，衝擊自動化產業，不過，滾珠螺桿大廠THK、上銀都認為，第2季來自於5G設備、醫療設備、自動化等等需求殷切，目前產能已經出現吃緊，甚至部分產品價格調升情況。

全球傳動今年首季營收5.43億元，年增8.1％，稅後虧損0.15億元，每股虧損0.15元。公司營收狀況在3月起轉佳，隨著醫療的口罩機需求大增，且經銷商庫存水位低，近期急單與短單挹注營收反彈。

而5G基地台的相關生產設備需求熱絡，除了5、6月訂單全滿外，7月訂單也已經下訂，在現有人力下，5月至8月產能已滿載，隨著大陸5G基礎建設持續拓展，全球傳動大陸銷售占7成，後續單季營運將持續走強。

(時報資訊)