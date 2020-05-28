隨著全球史上最強的貨幣與財政政策，資金充沛搭配疫情情勢的逐步好轉，富達投信樂觀看好經濟重啟的利多，料會持續助益全球股市下半年的表現，台股也將漸入佳境 現階段宜審慎樂觀。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，近期各國市場波動加大，富達投信維持樂觀看好台股後市表現，預估第一季為台股獲利今年最差的情況，第二季開始獲利將漸入佳境。且台灣上市企業以半導體與電子零組件為主，現金流量與國際產業競爭力屬中長線正面因素；此波疫情之下，資訊科技業受傷小很多，且有相當多科技受惠於疫情帶來的遠距、非接觸性的機會，預估由資訊科技業帶動的大行情，還將在今年後續上演。

白芳苹指出，台股上市電子公司充分受惠三大投資主題，分別為全球5G通訊建設與服務、疫情加速雲端運算與資料中心需求、大陸科技產業製造自主化需求。此外在股市評價方面，台股具備高現金殖利率優勢、平均股息率超越4％，為全球翹楚，也是台股的吸引力所在。

富達投信預計下半年，復工加速以及帶動終端需求上修，經濟或轉為V型復甦等樂觀訊息，料將提高投資人信心。

(工商 )