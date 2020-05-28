5G時代來臨神腦(2450)28日宣布，加速智慧家庭布局。神腦全通路在2019年正式更名為「神腦生活」，2020年即將進入全新5G、AIoT時代，神腦將全方位布局智慧家庭商機。

以販賣手機、電信服務為主的神腦國際，將轉型為全方位的生活品牌，除了販售手機、3C產品，還將 延伸擴大多元的服務面向，包括家電影音、保健保養、日用生活、票券美食、手機平板、資訊遊戲等。

神腦生活門市將導入由專人規劃整合的5G智慧家庭，保健商品也將以定期定量配送「週期購」模式進行銷售。

神腦實體門市通路也將全面改裝，著重在消費者的情境體驗，與國內外各大知名品牌合作，包括LG、Dyson、Panasonic、HITACHI、Samsung、Coway等，打造成智慧家電體驗館，有別於傳統的零售消費型態。

另外，嚴格培訓的專業門市人員將協助消費者進行智慧家電的規劃與整合，除此之外，改裝後的門市也有居家生活必備的日用品、保健保養品。

神腦強調，轉型後的神腦，擴大服務面向，包含家電影音、保健保養、日用生活、票券美食、資訊遊戲等，積極與各大品牌結盟，神腦生活官網超過70,000種商品，舉凡衛生紙、沐浴乳、洗衣精、咖啡等民生用品，適合熟齡族的葉黃素、益生菌等保健食品，烤箱、微波爐、空氣清淨機等家電，以及美味區的冷凍生鮮食品、精緻伴手禮。

神腦轉型多元全方位生活品牌，特別擴大舉辦六月回饋活動，並在618年中慶檔期推出「天天一爆品」超殺優惠，包括6月1~21日在神腦生活網路商城、神腦生活門市，限量開搶，商品包括iPhone 11 Pro Max、Airpods Pro、Panasonic 4K液晶電視、Panasonic速乾溫控吹風機、大同10人份電鍋、Dyson Hot+Cool涼暖風扇、LG WiFi雙迴轉變頻旗艦單冷空調、Samsung 4K液晶電視、大東紅蔘石榴飲、Dr.DERMACH I’m fine亮白小鯨魚面膜、象印不鏽鋼真空保溫杯等。

(工商 )