罷韓里長莊晉勳在臉書PO出罷免投票通知單及公報簽收名冊，質疑「不肖里長搞韓式詐欺」。（翻攝自莊進勳臉書）

罷韓里長莊晉勳在臉書PO出罷免投票通知單及公報簽收名冊，質疑「不肖里長搞韓式詐欺」，變相讓里民強制亮票，降低投票意願；沒想到，這根本是烏龍爆料，遭指控的前鎮區興東里長陳建銘28日無奈表示，自己是支持民進黨的，但服務工作不分藍綠，發送選舉公報、通知單要求鄰長簽名，是為了避免有里民沒收到，過去5次大選都是這樣處理，不解遇到罷韓為何被扭曲解讀。

罷韓不遺餘力的高雄里長莊晉勳在臉書開炮，表示在他里內，都是由鄰長直接派送罷韓投票單和公報，他貼出前鎮區興東里的「簽收名冊」，痛批不肖里鄰長搞「韓式詐欺」，要求里民填寫住址並簽名才能領取，變相強制亮票、降低投票意願，並指目前已知的「挺韓鄰里長奧步」有領通知單要求填寫地址並簽名、只發公報不發投票通知單、傳播「沒去投也沒關係」。

「拜託，我挺民進黨的耶，我老婆支持國民黨的！」陳建銘無端被捲入風波，28日接受本報電訪強調，他是無黨籍參選，但政治立場偏綠，因為里內居民一半藍、一半綠，里長服務不應該還分藍綠，最重要的是把投票通知單、公報安全送達里民手裡。

他解釋，里內5、6000人，也有不少大樓，2011年他當選里長後，因為有里民沒收到選舉公報、投票通知單，打到1999服務專線投訴，他改為要求鄰長挨家挨戶敲門發送，並請住戶簽收，即使對方不簽也不強制，但鄰長要註記已送達，確保之後若發生糾紛有資料可查。

陳建銘說，他已是第3屆里長，至今共5次大選都是同樣的處理方式，沒想到因為罷韓遭到質疑，他的太太昨晚得知，相當生氣，但他本人倒是看得開，「選舉是你們在選，里長責任只是安全把通知單、公報送給里民，問心無愧就好！」

國民黨高市議員陳若翠則表示，投票通知單通常是區公所送達里辦公室，里長、鄰長按戶籍名冊發送，有些人為求謹慎，就採取簽名領取以免發生紛爭，這只是例行公事，罷韓里長卻故意擴大事端，「請民進黨不要再以小人之心度君子之腹，徒增高雄對立氣氛」。

(中時 )