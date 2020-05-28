由「港版國安法」點燃的戰火持續在中美之間延燒，據路透報導，美國和大陸在紐約時間27日於聯合國針對香港問題展開交鋒，對於美國要求聯合國安全理事會就大陸「推進港版國安法立法」舉行會議，卻遭大陸方面「斷然拒絕」。

美國駐聯合國代表團在一份聲明中表示，香港問題「具有全球緊迫性，牽涉到國際和平與安全」，值得15個安理會成員國立即予以關注。不過，大陸常駐聯合國代表張軍發推文回擊說，大陸斷然拒絕這一毫無根據的要求，因為「港版國安法立法是中國內部事務，毋須得到安理會授權。」

此外，美國方面更將新冠疫情以來對大陸的不滿與此次的「港版國安法」扣連在一起，美國方面表示，大陸反對就香港問題召開安理會會議，並「掩蓋COVID-19危機實情且處理不當，不斷違反其國際人權承諾，並在南中國海採取非法行為，這些應該使所有人都清楚看到，北京當局作為聯合國會員國，並不負責任。」

張軍則又回嗆，「事實一次又一次證明美國是世界上的麻煩製造者，是美國違反了自己的國際法承諾，中國敦促美國立即停止其強權政治和霸凌行為。」

(旺報 )