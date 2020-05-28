好市多洗衣精自爆，內容物如洩洪般流成藍色瀑布。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多洗衣精爆開，導致洗衣液流出，到處都市的慘況，讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多販售許多生活好物，近日網友分享，一款洗衣精才擠2次卻突然爆了，藍色洗衣液如同大洩洪般，形成藍色瀑布，讓原PO清到崩潰，引發8千人討論，原來大家都有相似的問題，也釣出內行曝一招秒解決。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，在Costco買的洗衣精剛擠完兩下，下樓5分鐘竟然就爆了，前天才剛買而已，且樓頂室溫不到30度，應該不算熱。從隨文附上的照片可見，藍色洗衣液大洩洪，形成藍色瀑布，一路流到樓下。

貼文曝光後，吸引8千多人按讚，引發熱議，「受害者+1，掃地機器人因為吸滿洗衣精也掛了⋯不會再買」、「4月已爆過⋯目前用小罐子分裝、也清的不要不要的，橄欖油勒！」、「這牌子的洗衣精有植入強制洗地板功能」。

原PO也補充，洗衣精當初放在洗衣機對面的小桌子上，鴨嘴露在桌緣外，但現在也不是七月，應該不是沒擺好，瓶蓋未鬆開過，大約擠了五六次左右，就爆了。現場就是兩夫妻燃燒卡路里，地板樓梯各擦30遍。

後來內行網友指出，用這款洗衣精，藍色蓋子要擰松一點，讓桶內空氣可以對流，因為內容物一直倒出去，卻沒讓空氣進來，會讓桶子內形成真空狀態，遲早會爆炸的。

(中時電子報)