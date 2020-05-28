外交部長吳釗燮昨天表示，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一部可能對台動武。對此，國民黨文傳會主委王育敏認為吳釗燮的說法「不恰當」，若吳講的是事實，對台灣挑戰很大，但若是想創造政治對立、帶風向轉移焦點，大可不必，呼籲台灣拿出具體辦法撐香港。

吳釗燮昨天接受美國福斯新聞專訪時說，中國政府明顯趁大家忙得焦頭爛額時出手，「如果香港倒下，中國政府在香港施行國安法，不知道下一部會怎麼樣，可能就是台灣」，同時擔心中國可能對台採取軍事行動。

對此，國民黨文傳會主委王育敏說，外交部長輕易說出「對岸即將對台灣動武」的言論「不恰當」，提醒外交部長對外發言應該更審慎評估。

王育敏表示，不太知道吳釗燮此番言論，是源自掌握的情況資訊與實情，還是純粹要帶風向來轉移焦點，「希望吳釗燮今天出面向外界解釋清楚」；若講的是事實，對台灣挑戰大，若僅是脫口而出或者要創造政治對立、政治操作，那大可不必。

王育敏呼籲蔡政府，面臨港版國安法即將通過以及香港議題，台灣拿出具體辦法撐香港。她強調，國父孫中山創建中華民國時，香港提供很多協助，而香港也曾是革命基地，基於中華民國與香港有深厚往來的情感，國民黨認為政府此刻應向香港伸出援手，協助更多香港朋友。

(中時 )