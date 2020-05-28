教育部規範各國民中學每班級人數以不超過30人，台中市各國民中學也努力將每班級人數努力控制在30人或以下，台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，台中市西屯區福科國中已長久每班級人數超過30人，今年7年級班級人數更超過37人，居全台中市班級最多人的年級，議員們痛批教育局處理慢，讓班級人數居高不下，要求市府提出對策，要迅速增建校舍或另闢新校以容納不斷增加的學生有學校就讀。

教育局長楊振昇說，教育局會很重視這問題，目前文中42正規畫中，看如何來解決福科國中學生的問題，福科國中增建校舍已在擬定經費中。

陳淑華指出，福科國中位於中部科學園區附近，年輕人因工作就近住在中科附近，福科國中也是因應中科進駐而開闢的學校，但福科國中近年學生人數居高不下，福科國中現有的規模卻難以吸納中科帶來的人口就學的需求。

陳淑華說，再怎樣也不能苦孩子，教育部規範每班30人的班級，在福科國中七年級每班卻得擠超過37.4名學生，是全台中市所有國中班級人數最多的年級學校。根據戶政資料，未來幾年每年的國中學生人數都不會減少，換句話說，如果教育局沒有作為，福科國中將擠進更多學生，讓人為學生的受教品質感到憂慮。

陳淑華、邱素貞、蕭隆澤表示，盧市府不重視教育發展，忽視人口增長所形成的教育需求。教育局不能把福科國中爆多學生七年級班班超過37人的狀況無作為的放著，即使現在辦理福科國中增建教室、或另闢新校容納學生，都需要好幾年以後才能完成興建，盧市府需要立刻決定執行方案，否則教育局只是把事情擺爛，讓學校持續學生數爆班，現在的學生再怎麼爆滿也用不到新校舍。

陳淑華說，福科國中的家長或下年度入學的家長無不擔心他們的小孩進到福科國中的班級狀況，是不是會因為班級太多人而排擠孩子的學習，且目前實施12年課綱的配合相關教育需求也會受到影響，進而影響到教學品質。

(中時 )