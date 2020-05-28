自行車大廠-美利達（9914）被亞系外資看好為提前復甦的內需股，點名「買進」，28日早上10點過後，股價最高大漲8.5元、站上179元，漲幅逾4.7%，目前成交量約2300張。

亞系外資日前出具最新台股策略報告，針對目前中美貿易戰暨科技戰升溫，以及港版國安法的地緣政台風險，做出此間看好的台股投資題材。該外資認為，行政院規劃振興券方案，以刺激國內消費，此將有助於內需概念股提前復甦，看好「內需股」以及「中小型」股，點名「買進」名單就有美利達。

(工商 )