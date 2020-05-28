亞系外資看好 美利達早盤大漲逾4% 11:392020/05/28 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車大廠-美利達（9914）被亞系外資看好為提前復甦的內需股，點名「買進」，28日早上10點過後，股價最高大漲8.5元、站上179元，漲幅逾4.7%，目前成交量約2300張。 亞系外資日前出具最新台股策略報告，針對目前中美貿易戰暨科技戰升溫，以及港版國安法的地緣政台風險，做出此間看好的台股投資題材。該外資認為，行政院規劃振興券方案，以刺激國內消費，此將有助於內需概念股提前復甦，看好「內需股」以及「中小型」股，點名「買進」名單就有美利達。 (工商 ) #美利達 #亞系外資 #內需股 #點名 #買進 也許您會感興趣 推薦閱讀 若韓被罷免 媒體人點名「他」一定不高興 13:262020/05/25 政治 網家股價表現強勢 迎夏季節能商機業績看俏 16:512020/05/25 財經 台鐵最廢車站？網一面倒點名它！ 21:512020/05/25 日常 臻鼎-KY獲利放光彩 美銀升評買進 09:102020/05/26 財經 《半導體》華為影響可控 外資續喊買台積電 12:502020/05/27 財經 《熱門族群》振興券將上路 外資點名7小福 13:412020/05/27 財經 他挺高嘉瑜「肥胖稅」 點名2立委太胖 11:342020/05/28 政治 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 即時 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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