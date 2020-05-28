紐西蘭4月就業人口銳減3.7萬人 創歷來最高紀錄 11:392020/05/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭統計局28日（周四）公布，4月份就業人口縮減逾3萬7,500人，創該國歷來最大就業衰退紀錄，歸咎於新冠肺炎導致政府實施社交禁令，國內許多經濟活動停擺。 紐國統計局指出，4月就業人口經季調後較3月銳減1.7％或37,508人，創20多年前開始追蹤這項數據以來最高紀錄。 西太平洋銀行分析師表示，新冠肺炎對經濟的衝擊還要數月才能完全顯現，預料最糟的情況可能還在後頭。 (工商 ) #就業人口 #紐西蘭 #銳減 #歷來 #最高紀錄 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》人口紅利＋內需利多 越南成海外房產投資首選 11:422020/05/25 財經 《國際產業》紐西蘭媒體巨頭Stuff 1元賣給執行長 14:502020/05/25 財經 紐西蘭媒體集團Stuff 一紐元賣給執行長 22:382020/05/25 財經 《國際金融》看好經濟走出疫情 避險美元略跌 10:512020/05/26 財經 5月西德州油價強彈逾70％ 可能創歷來最大漲幅 14:212020/05/26 財經 澳洲總理示警：復甦要3～5年 04:102020/05/27 全球財經 IEA：今年全球能源投資減20％ 創歷來最大衰退 14:002020/05/27 財經 帛琉可望成首波旅遊解禁國家 紐西蘭、越南也在討論範圍 23:112020/05/27 生活 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 屍橫遍野！陸港珠寶業遭美重創 恐倒5成以上 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 孟晚舟案裁決「雙重犯罪」 意味著什麼 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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