紐西蘭統計局28日（周四）公布，4月份就業人口縮減逾3萬7,500人，創該國歷來最大就業衰退紀錄，歸咎於新冠肺炎導致政府實施社交禁令，國內許多經濟活動停擺。

紐國統計局指出，4月就業人口經季調後較3月銳減1.7％或37,508人，創20多年前開始追蹤這項數據以來最高紀錄。

西太平洋銀行分析師表示，新冠肺炎對經濟的衝擊還要數月才能完全顯現，預料最糟的情況可能還在後頭。

(工商 )