斗六市石榴班一帶又淹水。（斗六市公所提供）

石榴國小側門遭大水灌入。（斗六市公所提供）

時榴班大淹水的源頭是農田水利會灌溉溝渠為清淤，圖為暴水肆虐源頭。（斗六市公所提供）

斗六市今天（28日）清晨發生強降雨，榴南里、湖山里、長安里都有傳出積水災情，石榴國小也一度被水包圍，市長林聖爵前往勘災發現淹水主因多是農田水利會溝渠未清淤，宣洩不及又淹沒水溝。

斗六市石榴班地區每逢暴雨必淹水，今天又有部分民宅地板泡在水裡，石榴國小也因南仁路水溝宣洩不及，操場遭灌入大水，市長林聖爵立即前往勘災，指示工務單位立刻籌畫接水管分流，所幸早上九點過後雨勢停止，淹水也漸退。

林聖爵表示，農田水利會的集水溝因為沒清淤，洩洪量不足，榴南里一帶馬路變成水路，他拜託雲林農田水利會每年汛期來臨前一定要清淤。

另外，石榴班地區長年的淹水問題，他認為必須在附近開挖滯洪池才能釜底抽薪，最適合的地點是砲指部附近，因水利溝宣洩不及的源頭在那裏，今天下午一點他會在縣務會議尋求縣府協調，否則石榴班的南仁路、光復路水患沉痾難解。

(中時 )