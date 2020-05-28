高雄市鳳山昨(27日)凌晨發生一起因債務糾紛引起的擄人案件。3名惡煞凌晨闖入高雄大社一家汽車旅館，當場擄走住在房內的一名女子及懷中的小嬰兒，並將母子押入車內帶離，由於小嬰兒與母親喊叫聲驚動旅館工作人員，立刻向警方報案，仁武分局衝動警網圍捕，順利在大社攔截到歹徒，順利救出母子，初步了解，這是一起債務糾紛引起的討債糾紛，目前正在釐清案情。

警方表示，凌晨5多，警方接獲1名陳姓男子報案，表示於鳳山保安一街某旅館內有朋友以自小客車將其妻子及小孩帶走，警方獲報後，立即趕赴現場了解狀況，並隨即請求鄰近分局協助攔截圍捕。

據了解，昨天上午10點30分左右，鳳山分局接獲仁武分局通報，表示於大社區攔查到該部自小客車，專案小組獲報後立刻到現場將雙方帶回南成派出所釐清案情。

經過初步釐清，被擄走的王姓女子是因為雙方有債務糾紛，於是與林姓、張姓、莊姓等3名男子相約，前往至保安一街某旅館商討債務問題，但疑似因談不攏而遭強行帶走，要求籌錢還清債務，但女子丈夫因遲遲無法與妻子取得聯繫，懷疑妻子遭不利對待，緊張下才向警方報案，警方訊後亦依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

鳳山分局表示，警方迅速在5小時查獲犯嫌，對於暴力行為零容忍，絕對採取強勢執法之態度，並極力捍衛人民之良好居住環境，以守護市民的安全為第一原則，也請市民安心。

(中時電子報)