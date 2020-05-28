美國聯準會（Fed）周三發布地區經濟報告「褐皮書」，內容顯示受新冠肺炎疫情衝擊，過去幾周各轄區經濟活動大幅減弱，且受訪者普遍對經濟前景看法悲觀，認為美國經濟難以迅速復甦。

這個聯準會在4月至5月中旬對12個轄區所做的經濟調查顯示，所有地區的經濟活動都呈現衰退，且大部分地區經濟活動急速下跌，雖大部分受訪企業認為隨著各地逐漸解封，總體經濟活動將有所回升，但仍普遍對復甦前景抱持悲觀態度，認為前景仍然存在高度不確定性。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，美國大部分地區的非必要事業在4月被迫關閉，直到5月中旬部分地方才開始放寬封鎖限制。

此外，「褐皮書」中指出，雖然封鎖措施開始放寬，但基於對疫情的擔憂、兒童照護問題，以及慷慨的失業津貼，勞工重返職場的意願低落，使企業復工面臨挑戰。

受防疫封鎖措施影響，過去兩個月內，美國已經有超過3,800萬人申請失業救濟金，其4月的失業率飆升至14.7%。美國政府擴大紓困或許解決部分民眾的燃眉之急，但也造成失業津貼超過工作收入的怪象。此前媒體報導，川普政府有意發放復工獎金，以鼓勵勞工重返職場。

(時報資訊)