根據資策會調查，台灣平均每人每天使用LINE的時間高達71.8分鐘，黏著度之高，相繼吸引金融機構在LINE架構官方帳號，強化心占和市占率。

開發金旗下凱基證「凱基樂活投資人LINE官方帳號」，強打線上開戶到下單，一站搞定！開發金(2883)今天將舉行法說會，市場亦關注凱基證在第一季的市占變化。

受到新冠肺炎疫情影響，在保持社交距離的防疫政策下，零接觸的數位化服務，更符合現今需求。

凱基證券提供投資人個人化一站式的數位服務，只要透過「凱基樂活投資人LINE官方帳號」，無須臨櫃、不用額外下載APP，就可以獲得完整理財服務，從線上開戶、查詢個股報價、走勢及K線圖，甚至可無縫接軌連結至行動交易頁面，進行股票投資交易。

此外，還有跟好友群聊天的功能，只要在與好友聊天的LINE群組中，邀請凱基樂活投資人LINE官方帳號加入，當大家在群組聊天時，輸入股票代號或名稱，凱基樂活投資人會提供該檔個股的股價走勢及K線圖，方便群組好友立即進行討論，一起分享理財心得。

開發金（2883）4月自結稅後盈餘20.56億元，前4月稅後獲利15.67億元，EPS 0.11元。子公司凱基銀行主要業務維持穩定，加上金融市場回穩、評價回升，4月稅後獲利4.69億元，前4月稅後獲利10.34億元。凱基證券則因疫情趨緩強化投資人信心，帶動經紀收入成長，且投資操作得宜，4月稅後獲利10.18億元，前4月獲利10.89億元。

中華開發資本受惠於全球資本市場回穩，支撐投資部位評價，4月稅後獲利8.17億元，前4月稅後虧損縮小為9億元。中國人壽4月份稅後獲利9.31億元，前4月稅後獲利53.9億元。

(時報資訊)