記憶體製造廠南亞科(2408)今日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，受惠於遠端上班、視訊會議等帶動，今年上半年DRAM需求會小幅成長，但下半年還得觀察疫情及全球經濟情況。

吳嘉昭表示，新冠肺炎擴散，帶動遠距教學、線上會議等需求上揚，連帶相關DRAM需求上揚，抵銷手機等消費性產品的疲弱，預計今年上半年需求會小幅成長，但下半年有待觀察歐美疫情的改善，以及全球經濟復甦情況才能確定。

回顧去年，吳嘉昭表示，去年因中美貿易戰引發的關稅問題、供應鏈調整與全球經濟放緩、英特爾CPU缺貨等因素，導致DRAM需求減少，平均銷售單價年減超過45%，南亞科去年營收減少三成多，但公司依舊繳出獲利成績單。去年大環境不佳，南亞科致力於優化20奈米技術，也取得伺服器與一線資料中心客戶的認證，積極將伺服器與資料中心的營收佔比提升。

南亞科今年重心在於提升製程技術，下半年將試產自家開發的第一代十奈米技術。吳嘉昭表示，將在今年下半年試產自行開發的第一代十奈米技術，預計在明年量產，並預計在2022年試產自家開發的第二代十奈米技術。

南亞科去年業績下滑，全年營收517.27億元，淨利98.24億元，EPS為3.23元，將配息約1.51元。

(時報資訊)