章澤天和朋友撰寫文章登上劍橋官網。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

27歲「奶茶妹妹」章澤天2015年和京東集團CEO劉強東閃婚生下一女，近日一份富豪榜榜單曝光，章澤天以人民幣584.2億元身家（約台幣2493億元）列第31名，是最年輕的女富豪。最近網友發現，在劍橋大學進修的章澤天文章登上了學校官網，文中還有她跟同學們的素顏合照，人美又聰明的她是十足的人生勝利組。

章澤天過去被清華大學保送錄取，2014年她和劉強東戀情曝光，同年她申請去微軟實習，畢業後和劉強東領證結婚，2016年生下一女，2018年劉強東捲入在美性侵女大生風波，最後獲不起訴，他跟奶茶妹妹的婚姻這期間也頻傳出亮紅燈，但章澤天選擇原諒。

去年章澤天到英國劍橋大學深造，近日劍橋大學官網公開一份章澤天與4位同學聯合發表的文章，內容是關於他們與世界自然基金會（WWF）合作共同推動保護野生動物的活動，皮膚白皙、留著一頭黑色長髮的章澤天在一票同學中十分亮眼，網友回應：「學霸依然好優秀」、「人美心善」、「有錢真好」、「不可否認她還是有才華的」。

(中時電子報)