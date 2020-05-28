根據美國霍普金斯大學全球追蹤疫情地圖網站顯示，美國因新冠疫情而死亡的人數突破10萬大關，於27日下午累計169萬人確診，10萬人不治。美國有線電視新聞網（CNN）表示，這不僅是美國的悲劇，更慘的是當今全國疫情仍未明顯減緩，仍不知道有多少人將在疫情結束前中喪命。

根據美國霍普金斯大學全球追蹤疫情地圖網站顯示，美國因新冠疫情而死亡的人數突破10萬大關，於27日下午累計169萬人確診，10萬人不治。

美國新冠死亡人數於27日下午正式突破10萬大關，此一數據甚至是越戰的兩倍。而在數月之前，他們都住在美國。報導稱，這是一個關於失去父母、祖父母、手足、摯愛，甚至兒童的悲慘故事，造成無數家庭破碎，更令人傷心的是，為了保持社交距離，家人們甚至不得一起替死者送最後一程。

報導表示，這場悲劇也造成美國史上最嚴重的失業人數，超過3千萬人民在這場大流行中失去生計。在走過南北戰爭、世界大戰、無數刺殺事件以及經濟危機的美國250年歷史中，這場大流行也是一場政治故事，仍有像川普總統仍在疫情中，一再大肆宣揚「事情一切順利」的少數政客。

報導稱，新冠疫情是「百年一遇」的襲擊，沒有相關應對計畫、兵棋推演、足夠的流行病學理論可以替美國準備好每一個未知挑戰。但不可否認的是，美國正因疫情處置不當才遭重創，而美國在面對減緩疫情上，絕對是最為政治分裂的國家之一。

報導表示，比起死亡人數，顯然川普更在乎這場危機會對他的政治目標影響多少。面對疫情來襲，川普無法立即反應，期初一再聲稱「盡在掌控中」，也未建立起全國檢測系統，種種皆證明川普的失敗；而過早宣稱抗疫勝利的他，也未讓他因此遭受嚴厲抨擊，但這也讓疫情更加惡化。

另外，雖然全國疫情逐漸渡過高峰期，美各州逐步開放中，但外界也擔憂重新開放是否可能引起第2波疫情爆。對此，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）接受CNN訪問時表示，可能發生但並非不能避免，大家若持續持行有效隔離與社交追蹤，將能避免第2波疫情的爆發。

(中時電子報)