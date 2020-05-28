台灣新冠肺炎疫情趨緩，正式進入樂活防疫階段，台北亞都麗緻大飯店為鼓勵飯店常客前往同業餐廳用餐，推出互惠雙贏餐飲與住房促銷活動，自6月1日起至6月30日止不分平假日，憑米其林餐盤推薦餐廳、米其林星級餐廳，或全台五星飯店內餐廳消費之發票，至台北亞都麗緻大飯店館內米其林一星天香樓、法式Fine Dining巴黎廳1930 x 高山英紀，或正統法式餐酒館 La Brasserie巴賽麗廳用餐，即享出示之發票上的金額折抵，最多享在亞都麗緻用餐消費8折優惠。

此外，即日起至8月31日止，同樣不分平假日，於亞都麗緻點用午、 晚間套餐，不限套餐金額，皆可獲得1,399住宿優惠券乙張，1折入住全新裝修智能iPad卓越客房。

台北亞都麗緻大飯店表示，台灣五星級飯店和米其林餐廳在疫情爆發初期，便快速啟動應變措施，嚴格要求防疫工作，並配合政府每一階段的防疫政策，提供顧客健康安全的用餐環境。樂活防疫期，亞都麗緻期望在兼顧防疫與生活的平衡下，與政府一同鼓勵大家提升生活品質，同時帶動餐飲市場的蓬勃正能量，開放全台五星級飯店與米其林餐盤推薦等級以上之餐廳的消費憑證都能在亞都麗緻享有最多8折禮遇，以最實質的折扣優惠，吸引飯店常客至其他餐廳用餐。

台北亞都麗緻大飯店附設的三間餐廳皆具歷史地位與代表性。蟬連2018、2019兩年度《台北米其林指南》一星的天香樓，是台灣少見聚焦杭州料裡的標誌性餐廳，開立至今堅持以傳統工序手工製作包含龍井蝦仁、杭州魚圓、富貴土雞等繁複費工的功夫菜色，同時依循杭饌本質文化，創意設計新創杭式佳餚，是世界唯一榮獲米其林星級肯定的杭饌餐廳！提供單點與套餐選擇，套餐2,000元起/人。

而以法國30年代雋永的裝飾藝術風格為設計概念的台北亞都麗緻大飯店，另有兩間不同形態的法式料理餐廳。以茶為主軸的巴黎廳1930 x 高山英紀為台北五星飯店唯一的Fine Dining，始終堅守正統法國餐飲藝術完美的標準與細節，透過曾締造「廚藝界奧林匹克」─包庫斯世界廚藝大賽亞太區冠軍、世界第五佳績的主廚高山英紀執掌，細膩展現融匯日本美學的高端法料，週末午間1,200元+10%起/人，平假日晚間2,400元+10%起/人。充滿法式小酒館氛圍的巴賽麗廳，裝潢則仍保留法國美好年代風格，專精法國各省份歷久彌新的經典佳餚，遠近馳名的招牌菜色有馬賽魚湯、油封鴨腿和舒芙蕾，套餐880元+10%起/人。

亞都麗緻首推餐飲同業、顧客雙贏優惠 活絡饗食消費市場憑五星飯店或米其林餐廳發票 用餐至多享8折！點用套餐再加碼1折住宿優惠券

(工商 )