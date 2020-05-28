中視《飢餓遊戲》邀來偶像劇男神張天霖，攜手好友阿龐、范乙霏、林彥君、劉宇珊、阿圓、小吳等一同PK遊戲拿獎金。許久未在台灣演藝圈曝光的張天霖，令許多粉絲懷念，連好友阿龐也說：「上次跟他出現在同個鏡頭裡是15年前的偶像劇！」張天霖透露出道以來從沒參與過外景節目錄影，外景初體驗就獻給《飢餓遊戲》，與拍戲相比，張天霖認為外景錄影多了些挑戰，「拍戲都有一定的時間流程，只要按照表定時間完成就好，但外景錄影太多突發狀況，需要很快的隨機應變能力。」他也特別感謝製作單位的貼心，找來他的好友阿龐一同錄影，讓身為「綜藝菜鳥」的他鬆了一口氣，心情放鬆與大家同樂。

外景遊戲就是一直不斷要有新花樣，製作人也對藝人們越來越「心狠手辣」，讓大家到溫度只有15℃的滑雪場，並嚴格規定只能穿一件短袖，這讓身強體壯的張天霖也吃不消：「這次錄影讓我很印象深刻！」製作單位也設計許多懲罰關卡須在雪地中完成，本身有運動習慣的張天霖，在雪地上做伏地挺身根本是小菜一疊，至於選鍋時，他有沒有新手運，幸運選中高趴充飢呢？答案先賣個關子，等播出揭曉。

張天霖不畏低溫，在雪地中賣力闖關。(中視提供)

另一關進行九宮格大獵殺時，藝人之間為了除掉彼此用盡心機、互相欺騙，張天霖原以為好友阿龐會替他「撐腰」、保護他，沒想到阿龐面對美食和獎金的誘惑，就算是兄弟也「格殺勿論」，將兩人的兄弟情誼全拋諸腦後，讓張天霖心寒表示：「原來這就是眾叛親離、被好友背叛的感覺！」早就習慣被背叛的孫協志對於被盟友拋棄則是看很開：「遊戲中沒有誰是誰永遠的隊友，只要拿到就要馬上殺掉！」《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )