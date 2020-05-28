◎國民黨提紓困4漏洞 揭社福弱勢遭漠視

針對行政院紓困政策執行不力，國民黨今天舉行「紓困方案四漏洞 照顧國人不應掛一漏萬」記者會，直指中央編列的紓困預算不夠，且對社福團體與身障者補助明顯不足，另有里長反映，資源回收個體戶因不符合中低收入資格，無法申請5千元補助，使得生活更加困難。文傳會主委王育敏直言，「你是衛福部，而非衛生署，要扛起照顧弱勢的責任」。

◎罷韓乾洗手誰送的？她稱僅宣傳投票地點

國民黨民代昨日提告罷韓團體發送市價130元的乾洗手，裡頭還夾著罷韓文宣，已涉及賄選，Wecare高雄聲稱與他們無關，但28日高市國民黨再開記者會，披露發送乾洗手的送愛社區發展協會理事長劉家羽，過去與綠營關係密切，更當過趙天麟陣營執行長、小英姊妹會楠梓會長，「罷韓金流這麼多，到底跟民進黨有沒有關係？」

◎境外生返台解禁？教育部：無預定時程

國內疫情減緩，各項限制陸續解除，而之前無法入境的陸港澳等境外生，也紛紛要求可以回台灣繼續學業。不過教育部表示，境外生入境就學事宜，須依指揮中心境管政策辦理，並無預定時程；教育部也並未要求各大學調查境外生返台意願。

◎文華東方大量解雇212人未提早通報 恐挨罰50萬

文華東方酒店驚傳大裁員，北市勞動局長陳信瑜28日證實，文華東方酒店已於27日晚間6時許透過網路通報系統提出大量解僱計畫書，預定要在6月7日解雇212人，但此舉違反《大量解僱勞工保護法》第17條，未在提早60日通報，今會發文要求說明，否則開罰10至50萬元。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)