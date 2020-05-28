先前提過本季中華職棒因為有部份投手表現強勢，使得以往輕易開出大分的趨勢偶有例外，今天達人更從開賽近兩個月來的數據帶出一支小分標的球隊，帶您在未來投注預測時更有把握。

這支球隊就是富邦悍將！富邦悍將目前戰績11勝13敗名列第三，除了獨走的樂天桃猿，富邦悍將與中信兄弟象及統一獅相比幾乎呈現互咬狀態。開季以來外籍投手因傷或調整遲遲無法到位，加上對戰樂天桃猿連敗，讓他們無法立即收獲迎來連霸總教頭洪一中的預期效應，勝率也僅在五成上下徘徊，然而最大的關鍵原因，則在打線發揮不若其他球隊，得分效益不彰自然在目前以攻擊為首的聯盟中顯得掙扎。

其實翻開個人打擊榜也能略為感受一二：悍將主砲群蔣智賢(打擊率0.353)、高國麟(打擊率0.342)、胡金龍(打擊率0.314)、林益全(打擊率0.308)成績雖仍水準以上，但在前20傑中依序僅排第10、13、16、17，不難體會其他球隊砲火相對猛烈，也可說悍將的打擊尚未進入火燙期，自然整體得分要大打折扣。

再從月份的團隊比數看：四月富邦悍將12場比賽，竟出現8場得分低於5分的比賽，其中包含兩場被對手完封(得分0)；剩餘4場得分較高的比賽也僅有2場得分超過雙位數…進入五月，得分的狀況稍有提升改善，幾場得分較低因而落敗的場次巧合地都是6分，但和另三隊各週賽程動輒都能出現10分以上的火力相比仍顯匱乏。

中華職棒的大小值盤口經常出現在11.5到12.5間，若以單隊得分能力來看，現階段的富邦悍將當然有較高機率開出小分賽果。另一個考量點則是重要的頭號王牌羅力已經回歸，另一位強力先發索沙也逐漸回穩，極有可能在攻擊不順的情形下，更倚賴投手壓制來爭取勝績。因此，大力推薦對戰組合包含富邦悍將的場次中，可買賽前的小分與若有場中投注時也加碼小分。

本週末富邦悍將將回到新莊主場，延續上週作客洲際球場的金控大戰對決中信兄弟象，上週場上的觸身球衝突意外成為話題，預料本週系列賽內容仍會呈現膠著態勢；中信兄弟象投手群無論土洋近況也都不錯，除了前述總分開小，也可在讓分與不讓分玩法上，押寶客隊中信兄弟象勝出。

(中時電子報)