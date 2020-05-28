美國和大陸27日在聯合國圍繞香港問題展開交鋒，之前大陸政府反對美國要求聯合國安全理事會就大陸擬推進港版國安立法舉行會議。

據路透報導，美國駐聯合國代表團在一份聲明中表示，香港問題「具有全球緊迫性，牽涉到國際和平與安全」，因此值得15個聯合國安理會成員國立刻予以關注；大陸常駐聯合國代表張軍則發表推文指出，大陸斷然拒絕這個毫無根據的要求，因為港版國安法立法是大陸內部事務，毋須得到聯合國安理會授權。

美國提出上述要求，恰逢華盛頓和北京之間的緊張關係因新冠病毒大流行問題而加劇，華盛頓質疑大陸在疫情問題上的透明度，而大陸說自己做到了透明處理。

美國說，大陸反對就香港問題召開安理會會議，並掩蓋COVID-19（新冠肺炎）危機實情且處理不當，不斷違反其國際人權承諾，並在南中國海採取非法行為，這些應該讓所有人都清楚看到北京沒有表現為負責任的聯合國會員國。

張軍回應，事實一次又一次證明美國是世界上的麻煩製造者，是美國違反了自己的國際法承諾，大陸敦促美國立即停止其強權政治和霸淩行為。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日對國會表示，香港不應再享有按照美國法律給予的特殊地位，這可能會對香港全球主要金融中心的地位造成重大打擊。

(旺報 )