桃園為振興觀光，祭出1萬組的500元電子旅遊券，卻遭業者質疑名額少、限制多，擔憂效益，桃園市長鄭文燦強調只是試水溫，隨疫情鬆綁會加碼第二波，研擬外縣市來桃園住宿，隔天吃喝玩樂1日遊免費送，多元方案吸引不同來客。

桃園以500萬元預算推出桃園版振興旅遊券，高喊等同現金，可用於在地至少500間店家，在人手一機時代隨手機發放，但優惠方案「綁市民卡」，且要上網登錄、採抽獎制、限額1萬名，讓攤商、店家埋怨名額少要「運氣很好」，旅宿業也因「桃園人不會睡桃園飯店」覺得遭「排擠」，憂心難達到振興目的。

楊勝評28日強調，現階段是徵求「1萬名義勇軍」帶頭消費，隨著中央疫情逐漸鬆綁，會搭配交通部7月1日安心旅遊計畫加碼補助，初步規畫住宿1晚、免費贈送吃喝玩樂桃園玩1天，細節仍在討論中，當流行疫情指揮中心宣布旅遊禁令鬆綁後就能無縫接軌、上線推出。

鄭文燦坦言500萬確實不多，首階段電子旅遊券只是試水溫，採暖身試辦帶動性質，7月1號我們才會推出安心旅遊，他提到去年國旅春遊補助就祭出電子旅遊券，受到歡迎、迴響不錯，7月1日搭配安心旅遊振興方案，桃園市也會有相應加碼，鼓勵大家在桃園多留宿一個晚上，多在桃園增加消費的方案。

鄭文燦說，14天乘以4個周期56天，也就是在6月7號之後，中央疫情指揮中心已經決定在國內鬆綁解封，在入境管理部分從嚴、國內則是分階段解封，6月開始的防疫旅遊，他指示各單位舉行踩線團，包括志工、協勤民力、社區或里鄰長，在防疫規範下達成旅遊安全的目標，7月安心旅遊再擴大加碼，增加來桃園旅遊動力。

(中時 )