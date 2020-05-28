地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，提供許姓女友人搖頭丸害命，遭依轉讓禁藥罪起訴，由於他承諾賠償500萬元，與許女家屬達成和解，台北地院28日判蕭2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，蕭逸2018年3月18日晚上邀許女到住處，並提供搖頭丸，未料許女施用後發狂、全身抽搐，蕭逸見狀報警，並將搖頭丸沖進馬桶。許女送醫仍不治身亡，蕭逸涉違反《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪。

法院審理期間，蕭逸供稱許女當天心情不好，看到桌上有藥，主動問他可不可以吃，他覺得吃藥應該能讓許女開心點，就答應了，沒想到會害命。

承辦警員也證稱，當天接獲報案有人「服藥自殺」，他抵達現場時許女已送醫，現場只有蕭逸等3名男子，他見蕭逸抽菸時手不停發抖，神情不安，直覺案情不單純，帶回派出所筆錄時，蕭逸稱許女是自殺，移送偵查隊第二次訊問，蕭男才承認提供藥物，另2男則不知情。因案發現場找不到藥物或吸食器，蕭逸認罪前，無從得知他的犯行。

蕭逸在開庭時，跟死者家屬、自己家人及朋友道歉，表示因為他的不當行為，害大家捲入此事，他真的學到非常慘烈的教訓，吸毒不只影響自己，也會害到他人，以後再也不會吸毒了。

但許母無法接受，覺得女兒是去談工作，依女兒個性不可能在談工作時吃藥、喝酒，且女兒反對毒品，看到身邊的人吸毒，反而會勸說，痛批蕭逸說詞影響女兒的清白，因蕭逸還年輕，願意給予自新機會，但心裡至今仍過不去。

(中時 )