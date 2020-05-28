遠見雜誌公布施政滿意度最新民調，新北市長侯友宜獲得全台第一，但同是國民黨的台中市長盧秀燕僅勝過台北市長柯文哲，高雄市長韓國瑜則因罷韓因素未列榜單，侯友宜對此回應，每個縣市都有不同狀況，只要大家一起努力做事，台灣一定會變得更好。

侯友宜表示，新北這次雖獲得第一，但其實還有許多地方做得不足，仍有努力空間，我們會與團隊繼續拚下去，絕對不會辜負市民。

侯友宜也提到，每個縣市遇到的狀況都不同，自己會專心在新北市政，把本份做好，也盼與其他縣市首長一起努力做事，讓中華民國更好。

(中時 )