侯友宜滿意度最高、盧秀燕吊車尾 侯：每個縣市狀況不同 12:062020/05/28 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，每個縣市都有不同的狀況，只要大家一起努力，台灣就會變得更好。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠見雜誌公布施政滿意度最新民調，新北市長侯友宜獲得全台第一，但同是國民黨的台中市長盧秀燕僅勝過台北市長柯文哲，高雄市長韓國瑜則因罷韓因素未列榜單，侯友宜對此回應，每個縣市都有不同狀況，只要大家一起努力做事，台灣一定會變得更好。 侯友宜表示，新北這次雖獲得第一，但其實還有許多地方做得不足，仍有努力空間，我們會與團隊繼續拚下去，絕對不會辜負市民。 侯友宜也提到，每個縣市遇到的狀況都不同，自己會專心在新北市政，把本份做好，也盼與其他縣市首長一起努力做事，讓中華民國更好。 (中時 ) #侯友宜 #縣市 #市長 #狀況 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨新北主委同額競選 何博文：新北要重返執政 11:282020/05/24 政治 新北電競基地2.0登場 產官學齊力打造電競生態系 12:382020/05/25 科技 新北消防嚴把關 視聽歌唱KTV消安演練 14:532020/05/25 社會 午後對流旺盛 氣象局發布3縣市大雨特報 16:242020/05/25 生活 新北推雲端自主學習專班 打造全新數位教學支持體系 19:452020/05/25 生活 新北首創 智慧運動大學城開幕 04:102020/05/26 地方新聞 收5.8萬件 新北紓困核定逾9成 04:102020/05/26 地方新聞 邀陳時中遊新北 侯友宜：我願意 04:102020/05/26 地方新聞 北台最大茶評鑑 李傳清奪新北茶王 04:102020/05/26 地方新聞 為這件事 藍轟蔡：不如侯友宜、韓國瑜及柯文哲 11:312020/05/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 罷韓疑賄選 王淺秋怒問：大家還記得他嗎？ - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 韓國瑜接班人不是李四川？他黑馬竄出..大感意外 - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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