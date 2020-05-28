受到新冠肺炎的疫情影響，全世界的運動賽事自三月中陸續停擺，籃球比賽僅台灣、塔吉克、土庫曼以及喀麥隆…等少許賽事順利完成球季，日前NBA有機會在七月重啟的消息，讓熱愛籃球的球迷看見一道曙光，雙喜臨門的是德國甲級聯賽已經確定將在6/6號於慕尼黑的奧迪體育館閉門重新啟動2019-20球季！

德甲把參與本季剩餘賽程的10支球隊分成A、B兩組，兩組先進行組內循環賽，小組賽戰績最差的兩支球隊會有一場第9、10名的排名賽，剩下兩組的前四名將晉級八強淘汰賽，冠軍將會在6/28產生，賽事前後進行23天一共35場比賽，比賽時間將落在台灣晚間的10:30以及凌晨02:30兩個時段。

參賽的十支球隊按例行賽排名分別是<1>拜仁慕尼黑(FC Bayern Munich)、<2>路德維希堡(MHP Riesen Ludwigsburg)、<3>克賴爾斯海姆(TSV Crailsheim Merlins)、<4>艾巴柏林(Alba Berlin)、<5>EWE歐登堡(EWE Baskets Oldenburg)、<6>拉斯塔費希塔(SC Rasta Vechta)、<7>班堡布洛斯(Brose Baskets Bamberg)、<9>哥廷根(BG Göttingen)、<10>烏姆製藥(Ratiopharm Ulm)和<14>法蘭克福天際線(Skyliners Frankfurt)。

其中比較值得球迷注意的是法蘭克福天際線以及拜仁慕尼黑兩隊，因為賽事臨時重啟，考量到各隊(地區)狀況不一，參賽的十支球隊並非完全是目前例行賽的前十名，落差最大的法蘭克福天際線目前6勝15敗在17支德甲隊伍排名第14，而天際線被分到的A組當中戰績倒數第二的是目前排名還有第7(12勝9敗)的班堡布洛斯兩隊例行賽勝率差距接近30%，可以預見天際線接下來的賽事將非常艱辛。

另外，拜仁慕尼黑已經連續兩季奪冠(2017-18、2018-19)，他們本季目前21場比賽僅有2場於客場落敗，再加上這次德甲重啟的比賽場館正是在他們的主場舉辦，拜仁慕尼黑很有機會與上個球季一樣打出例行賽主場不敗+季後賽全勝的精彩表現！

(中時電子報)