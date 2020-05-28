阿珠姐家宴的砂鍋醃篤鮮套餐。（晶華提供）

在餐飲業界赫赫有名、受到許多政商大老級人物指名服務、人稱「外燴女王」的蔡燕珠女士，為晶華酒店規劃出一系列「阿珠姐家宴」，活動自即日起至6月30日於酒店20樓的晶華國際聯誼會推出，也可供外帶銷售，提供消費者豐富多元的用餐選擇與最安心便利的用餐享受。

阿珠姐開出政商名流最常點用的宴客菜單以及家常下酒的私房佳餚，消費者可從菜單鍋品中的砂鍋醃篤鮮、清燉獅子頭、砂鍋魚頭、原味牛腩湯、扁尖燉雞…等9個選項中擇一，再從前菜、時蔬、肉類、海鮮類共計30款佳餚中點選10道菜色，四人套餐10菜一湯每套1,980元至3,880元不等

擁有將近四十年餐飲服務經驗、人稱「阿珠姐」的晶華酒店資深中餐服務協理蔡燕珠，是台北政商名流界、餐飲服務領域內赫赫有名人物，她精通中菜與頂級宴席服務，經手過的宴席從黨政要員到上市公司董事長、從知名演藝人員到國際名導，都是檯面上的重量級人物。

她比隨身秘書還清楚名人們的味蕾偏好，對於他們的飲食習慣更是了如指掌，許多官夫人、企業家太太的聚會筵席也是委由她一手包辦。除了在餐廳內為客人安排商務酬酢型的餐會，阿珠姐更是五星級飯店頂級外燴服務的開路先鋒，時常進出豪宅、別墅或是私人招待所為政商名流打造客製化的宴席，因此也獲得五星級飯店「外燴女王」的封號。

阿珠姐家宴的菜單會讓消費者選擇一款鍋品，再搭配10道佳餚，在鍋品選項中，主廚強力推薦以老母雞、金華火腿等多款食材慢燉熬煮出呈現乳白色的濃郁湯底，再加入鮮筍及吸飽了湯汁的百頁結與青江菜的砂鍋醃篤鮮；而以上等豬絞肉均勻揉入薑末、蠔油等食材，甩打捏出丸形之後放入油鍋中煎製成粒粒紮實、色澤油亮的肉丸，接著將其放入高湯中與白菜進行燉煮而成的清燉獅子頭也廣受歡迎；另有將筍尖部位汆燙後用鹽醃曬乾，與整隻台灣土雞慢火熬煮而成的扁尖燉雞；香醇濃郁的砂鍋魚頭則是加入了鮮美的鰱魚頭，與大白菜、豬五花肉、香菇、蒜苗、綠豆粉絲等食材製成，是饕客最垂涎三尺的美味。

(中時 )