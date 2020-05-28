行政院發言人丁怡銘今天在行政院會證實，有關振興券發放的記者會下周二將會舉行，並由行政院長蘇貞昌親自對外說明。

振興券如何發放使用，外界有諸多報導，但相關細節都待蘇揆拍板，丁怡銘說，下周二6月2日蘇揆將會有完整說明。

振興券已確定有電子及紙本形式，民眾可用1000元換3000元的消費券。

(中時 )