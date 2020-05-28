振興券發放 蘇貞昌下周二親自說明 12:052020/05/28 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6月2日政院將說明振興券(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘今天在行政院會證實，有關振興券發放的記者會下周二將會舉行，並由行政院長蘇貞昌親自對外說明。 振興券如何發放使用，外界有諸多報導，但相關細節都待蘇揆拍板，丁怡銘說，下周二6月2日蘇揆將會有完整說明。 振興券已確定有電子及紙本形式，民眾可用1000元換3000元的消費券。 (中時 ) #振興券 #行政院 #消費券 #蘇貞昌 #行政院長 #振興 #紓困 也許您會感興趣 推薦閱讀 林德宇建議購物節招商壓力別丟給地方 經發局：繼續努力招商 19:222020/05/25 生活 振興券將上路 龔明鑫：不能在電商使用 04:102020/05/26 財經要聞 新聞透視》振興券本周拍板！鬼打牆兩個月 不就還是消費券 04:102020/05/26 財經焦點 6月15日透過口罩通路預約振興券 04:102020/05/27 生活新聞 菊姐牌緩衝劑沒了 蔡蘇只靠幕僚溝通 09:322020/05/27 政治 國民黨轟振興券難振興：太少、太慢、太雜、太沒力 10:322020/05/27 政治 擴大刺激效應 政院：請公股行庫、國營事業加碼振興券 16:252020/05/27 政治 7.15上路 中低收入戶 直接發3千元振興券 04:102020/05/28 財經要聞 振興券霧煞煞 民進黨自家人告御狀 04:102020/05/28 生活新聞 獨家》「振興券」開印 國防部投入300人支援印刷 08:422020/05/28 社會 政治熱門新聞 韓國瑜錯了嗎？高雄年輕人終吐心聲！ - 政治 韓國瑜接班人不是李四川？他黑馬竄出..大感意外 - 政治 罷韓疑賄選 王淺秋怒問：大家還記得他嗎？ - 政治 蔣經國日記為何點名陳菊？趙少康爆驚人「真相」！ - 政治 罷韓為何爆黑道監票？趙少康嘆：韓粉… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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