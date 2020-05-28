德國在去年5月發生一起殘忍的家庭人倫悲劇，一名法籍失婚男子，因不堪妻子離異，讓他自尊受辱，為了報復前妻，居然狠心先勒昏2名小孩，再將建築泡沫強行灌入兩名已昏迷的孩子口中，確保他們都能窒息死亡。本月26日法院判決出爐，他因謀殺2名親生兒女，遭判無期徒刑，至少要關20年，才有假釋機會。

綜合外媒報導，這名親手殺害骨肉的男子名叫勞倫特（Laurent F.），他出身法國，1992年搬到德國，在當地開設建設公司，擁有5歲的兒子里奧（Leo）和2歲的女兒瑪亞（Maya）。結婚生子後，他的公司陷入財務危機，妻子瑪麗埃塔（Marieta）也在兩年前與他分居、離婚；去年1月，他還因從波蘭走私冰毒被捕。

由於家庭、事業都受到重挫，加上持毒被捕，勞倫特把所有的不順，都怪罪在前妻身上。為了報復前妻，他決定從兩個孩子出氣，先是勒昏2名小孩，再將建築泡沫強行灌入兩名已昏迷的孩子口中，把他們活活悶死。

接著，勞倫特把已經被他殺害的兩名孩子，抱到床上假裝他們在睡覺，拐前妻到家中探望小孩，趁對方不注意持重物攻擊，還好前妻及時逃出，被目擊民眾發現，才逃過一劫，保住一命。

勞倫特被捕後，只承認謀殺孩子，他後來被控2項謀殺罪和1項謀殺未遂，直到本月26日，判決結果出爐，他被判無期徒刑，至少要被關20年後，才有可能假釋。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)