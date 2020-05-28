美中關係正因香港問題進入短兵攻防，然而投資人對經濟快速正常化的樂觀期待壓倒了擔憂。周四日經225指數開高走高，晨收上漲429點或+2.01%，為21849點。東證一部指數上漲25.4點或+1.6%，為1574.9點。

由於新冠疫情全球爆發以來遭到嚴重打擊的股票，例如價值導向的金融和鋼鐵類股，引領了上午的漲幅。銀行類股上漲4.2%，為表現最好的類股，證券經紀類漲3.5%，保險類漲3.3%，鋼鐵類股上漲3.9%。

日產汽車大漲7.9%，三菱汽車漲5.3%，兩家公司與雷諾汽車今日宣布商業重建計畫，承諾削減車款範圍以及製造業務回歸各區域。

電通(Dentsu)公布最近一季的獲利，股價揚升14.5%。

另外根據路透周四公布對23位分析師的調查，2020年底日經指數預估的平均值，估計將在21000點，到2021年底將升至22050點，但仍遠低於新冠大流行前的24116高點。如果出現第二波疫情，市場可能再次下挫。

(時報資訊)