鋼聯(6581)今日舉行股東會，董事長林明儒說，首季受國際鋅價走跌影響，衝擊營運轉虧，目前鋅價已由谷底攀升，預期歐美各國陸續解封後，需求還會再增加，另外，4月起倍數調高代處理費用，營運可望漸漸恢復正常的腳步。至於，台灣總體經濟表現下半年會比上半年好，不過，想要完全恢復預估將需要1~2年的時間。

林明儒指出，公司將漸漸邁向多元化成長動能佈局，除持續規劃評估納入其他國內難處理的廢棄物外，更計劃進行相關綠能，建置陸域風力發電機，待今年下半年完成相關程序後進行規劃。

鋼聯已提出環評變更申請增加其他廢棄物來源以充份利用剩餘產能，其中包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，不僅對環境保護作出貢獻更可活化國土資源，完成變更後預計於第4季將有機會擴增其他廢棄物料源。

鋼聯子公司台鋼年底可望完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條拉高處理量能。針對安定化後之爐碴，目前已與下游廠商陸續完成簽約並開始供貨，此外廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也預計今年下半年正式啟用，將跨足預拌混凝土業。

(時報資訊)