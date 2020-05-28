振興券上路在即，但國發會主委龔明鑫表示，目前規劃方向是以1000元換3000元振興券，振興券不排富也沒有年齡限制，卻排除在電商產業，也引起台灣網路暨電子商務產業發展協會TiEA反彈，認為振興券排除電商，是阻礙數位發展、違反防疫原則的錯誤政策，呼籲政院懸崖勒馬。

TiEA理事長陳建弘表示，政府不應在積極促進產業數位轉型的同時，排除扮演電商這樣的重要角色，尤其政府在疫情嚴峻的防疫期間，為降低產業衝擊，積極補助協助商家網路化，例如餐廳上外送平台、零售業上電商平台等；但到了振興階段，卻反過頭來排除電商消費，這是自相矛盾的作法，讓當初參加紓困而把營業重心移至電商平台的業者覺得困惑。呼籲政府在積極促進數位轉型的政策推動下，不應排除電商產業，對於線上平台應一視同仁，方不辜負振興經濟之美意。

TiEA理事生活市集創辦人郭書齊也表示，3000元振興券應適用在所有網路上花費，不要對網路消費有歧視待遇，同時建議，為刺激國內消費，使用上應以設籍於台灣本土的產業為主。

台灣大(3045)總經理林之晨則提出，納稅人用自己的1000元取得3000元振興券，應該讓納稅人自行決定花在哪裡，不該有過多的限制規則。露天市集營運長曾薰儀也表示，政府提倡發展科技立國和鼓勵新創，整個振興方案在各消費性服務業均適用，唯單獨排除電商，希望政府能夠說明特別排除的原因。

TiEA指出，隨著疫情減緩，政府在產業的紓困振興計畫亦推進迅速，值得鼓勵與肯定；然而，若政府對於數位產業升級發展只停留在口號，仍然缺乏對數位經濟本質的理解，推出似是而非的政策，台灣將難以在國際數位經驗大潮中保持競爭優勢。

(時報資訊)