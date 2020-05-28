虎山實小學生人數一度只剩50幾人，善用周邊特色成功營造生態小學，表現獲各界肯定，目前學生人數近180人，已經是明星學校。(曹婷婷攝)

少子化衝擊小校生存，加劇偏遠學校招生不易，為鼓勵學生回流、平衡城鄉發展落差，台南市政府99學年度第2學期起，推動百人小校教科書及營養午餐全面補助計畫，10年來，少子化海嘯使得情勢改變，台南市百人小校從76校增加到113校，教育局蒐集意見及滾動檢討後，自109學年度起轉型補助精進小校校務發展計畫，除原有補助弱勢學童午餐及教科書經費不變，其餘經費聚焦小校校務發展，強化小校體質。

台南市教育局指出，109學年度挹注小校校務發展加上原有補助弱勢學童午餐及教科書經費，一年約4000萬預算，將分2年撥付，40人以下小校每年補助18萬、41人至60人22萬、61至80人26萬、81人至100人30萬，希望能讓小校發展多一點彈性。

台南市長黃偉哲表示，每位學童在校有書讀、有午餐享用，都能安心就學是教育的最大目標，除維持每位孩子就學機會均等，經評估，各界對百人小校補助計畫意見後，自109學年度起調整補助方向，朝「卓越小校發展」、「校務特色經營」、「提升學習品質」及「學童適性發展」等目標努力，期許學校用心打造亮點、永續發展。

教育局長鄭新輝表示，百人小校校務發展經費將由學校規畫環境與設施改善、特色課程與教學規畫及營養午餐加值服務等。透過學校積極構思與安排校內課程活動，精進學校教學內容，豐富學生學習內涵，提供優質化的學習環境，創造百人小校經營特色。同時，對低收、中低收、導師家訪認定、家庭突遭變故等弱勢學生，持續提供教科書及午餐補助，讓百人小校每位學童不僅安心就學，且獲得豐富的教學資源，學習更有好品質。

教育局也以虎山實驗小學為例，該校原為糖廠員工子女就讀學校，因地處偏遠，一度面臨廢校，學生數最少曾僅剩50幾人，一度瀕臨廢校，後來扭轉劣勢，在校長林勇成領航下，善用周邊自然環境，成功打造生態小學，表現獲各界肯定，目前學生人數近180人，證明小校用心創造口碑，就能成為翻轉成功典範。

(中時 )