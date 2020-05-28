公路總局代理局長許鉦漳。（潘千詩攝影）

觀光局長張錫聰（潘千詩攝影）

中央氣象局及公路總局目前的局長都是由副局長代理。交通部長林佳龍今日在立法院交通委員會表示，支持兩局代理局長「真除」。

觀光局3月底爆發主秘染疫事件，局長周永輝4月初自請處分下台後，由副局長張錫聰暫代；氣象局長葉天降退休後，自5月6日起由副局長鄭明典代理；交通部政務次長黃玉霖於520卸任後，由公路總局長陳彥伯升任次長，公路總局長則由副局長許鉦漳暫代。

林佳龍昨在防疫旅遊踩線團啟動大會師中宣布，觀光局代理局長張錫聰真除為觀光局長。

至於另兩局的局長懸缺由誰接任也引發外界好奇。國民黨立委陳雪生上午在立法院交通委員會說，觀光局代理局長張錫聰真除，接任觀光局長，讓觀光局士氣大振，公路總局、氣象局是否也由代理局長真除接任？林佳龍表示，兩位代理局長都很優秀，支持他們真除；剛休息時間已約談公路總局代理局長許鉦漳，告知已向行政院上簽公文建議真除，氣象局也一樣。

64歲的許鉦漳，國立中興大學水土保持學系畢業，曾任交通部高公局北區工程處正工程司、高公局拓建工程處副處長、高公局南區工程處處長、高公局中區工程處處長、高公局北區工程處處長、高公局總工程司；2017年7月到公路總局擔任副局長迄今。

62歲的鄭明典，國立台灣大學大氣科學系學士、美國加州大學洛杉磯分校大氣科學博士，曾任氣象局資訊中心副主任、氣象局氣象科技研究中心主任、氣象局預報中心主任、氣象局氣象科技研究中心主任；2018年3月擔任氣象局副局長迄今。

(中時 )