美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）27日聲明，國務院認定「如今的香港無法在中國維持高度自治」，將導致美國可能取消對香港貿易等相關特別待遇，包括特殊貿易地位。國民黨台北市議員游淑慧在臉書上指出，香港其實是美國最大金主，美國總統川普一邊賺人家錢，一邊順道威脅人家和下馬威。

游淑慧根據香港工業貿易署的官方文字和數據，就貨物貿易而言，美國一直在香港賺取可觀的貿易順差。在2018年的商品貿易方面，美國在香港賺取311億美元的貿易順差。香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系。

對於川普威脅要取消給香港的優惠？游認為，美國是威脅恐嚇習慣了嗎？還是以為自己是老大，誰都佔你便宜？明明過去都是美國從香港賺進大把銀子，說的好像香港多依賴美國。為什麼川普這麼緊張香港事務？會讓川普在意的事，除了利益，還有什麼？

游指出，香港其實是美國最大金主，川普一邊賺人家錢，一邊順道威脅人家和下馬威。什麼叫鴨霸？吃乾抹淨別人家，還要說嘴示威。

(中時 )