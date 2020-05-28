遠見雜誌今天公布縣市長滿意度民調，市議員吳瓊華質詢說，大家都關注新北侯友宜市長滿意度破表，高雄韓國瑜沒有列入評比，其實台中表現也是相當不錯；從縣市長施政滿意度來看，台中盧秀燕市長滿意度53.3％是滿意度過半，在六都中排名第四，成績還比台北的柯P好。

市議員吳瓊華、黃健豪指出，因從報導看得出來盧市長這次的民調還是比前朝林佳龍市長的民調還要高了，因為之前市政實在是令市民感到失望，所以現在盧市長還要收拾這個爛攤子，所以市府團隊需要更加的付出跟努力！

吳瓊華強調，民調除跟別人比，也要跟自己比，拿去年跟今年相比，盧市長今年滿意度較去年正成長10.4５，超越台北柯文哲3.9％與桃園鄭文燦7.1％，是「最佳進步獎」，令狐副市長您怎麼看待這份民調？

令狐榮達強調，數字提供參考，但覺得有點委屈，台中市去年招商第一、爭取補助也是第一，每份民調市府都會作為參考依據，將再繼續努力。

(中時 )