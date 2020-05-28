台北市萬華康定路「鑽石大樓」位於昔日風化區，一直有「賣淫大樓」之稱，萬華分局日前接獲檢舉，指出鑽石大樓旁民宅旁，有應召站藏身其中，專案小組歷經長期蒐證，昨晚率隊前往民宅搜索，一舉破獲2處外籍應召站，帶回外籍應召女子14人，及嫖客與業者各4人、等22人，全案訊後依妨害風化罪移送法辦。

萬華分局日前接獲檢舉，因「鑽石大樓」套房早已飽和，業者遂租下附近民宅，並引進外籍女子以「拉皮條」方式拉客賣淫，且業者還強打薄利多銷手法，每次性交易價碼為1500元，時間則是15分鐘，由於旗下小姐都是20多歲泰國、寮國女子，吸引不少回頭客。

專案小組經連月蒐證，昨天晚間7時許調集20名警力，率隊破門進行應召站搜索，一舉逮獲2組皮條客及把風人員、12名泰國應召女子、2名寮國應召女子及4名嫖客等22人，並查扣保險套、潤滑液及監視器等證物，警方訊後將4名業者依妨害風化罪移送法辦，4名嫖客及14名外籍女子則依社維法裁罰，另外，外籍女子因涉入出國移民法解送移民署收容。

(中時電子報)