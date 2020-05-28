王品集團宣布旗下「PUTIEN莆田」中餐廳正式進駐，台北東區指標百貨SOGO忠孝館12樓，標榜以全新店型一新顧客用餐體驗，為創造買唐，5/28日5/31日開幕首4日期間，四人同行到店用餐，即贈米其林必點「摘星四最」招牌菜，價值328元。

莆田所指「摘星四最」包括：最巧的九轉粉腸、最鮮的蝦苗嫩紫菜，最Q的水晶豬蹄凍與最嫩的手工焦香嫩豆腐。

成立於2000年的「PUTIEN莆田」品牌源自新加坡，王品集團自2015年進入台灣市場後，陸續於全台各地展店。20年來憑藉對食材品質的堅守，以及傳承原味莆田菜的理念，經常在新加坡、香港、上海的美食競賽評比中得到肯定，並得到許多影視明星讚譽。

「PUTIEN莆田」這次進駐SOGO忠孝館，店裝有別於過去帶有新加坡、南洋風情的殖民風格，改採用天然裝飾材料，例如木材、混凝土以及鮮花元素，並巧妙運用光影變化，營造溫馨氛圍，也多了幾分淡雅、簡約的氣息，讓每位顧客都能放鬆身心、專注享用米其林星級料理。此外，PUTIEN莆田SOGO忠孝店也是台灣首發「壽星專屬-獨家蜂蜜榴槤蛋糕」的分店，透過特別獻禮傳遞祝福給壽星。

除開幕四金喜優惠外，PUTIEN莆田人氣代表-辣媽醬，也將於5/31下午3點在SOGO忠孝館1樓與辣粉們近距離接觸！與辣媽醬合照上傳個人FB/IG，並打卡地標「PUTIEN莆田-台北SOGO忠孝店」，即獲限量開幕好禮「辣媽醬+摘星優惠券」，現場也將進行有獎問答，參與活動就有機會獲得價值540元金絲麥片蝦兌換券。

(工商 )