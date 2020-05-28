（研華啟動二代接班計畫，董事長劉克振（右）長子劉蔚志（左）進入董事會。圖／陳昱光）

工業電腦廠研華（2395）啟動二代接班計畫，28日進行董事改選，創辦人劉克振長子劉蔚志當選一席董事。劉克振指出，經過與家族多次商討及探詢本人意願，將由創辦人二代扮演傳承公司治理的角色，實務營運則由專業經理人負責，目前三位共治總經理接班也相當順利，預計9年時間逐步進行接班計畫。

劉克振說，研華成立於1983年，他今年66歲，將陸續啟動接班計畫，希望逐步傳承CEO角色，未來規劃僅擔任董事長一職，在與家族多次討論之下，由創辦人二代接班，傳承公司治理、延續研華「利他精神」、「正派誠信」、「專注本業」等理念，是此次提名劉蔚志進入董事會的重要原因。

劉蔚志曾在IBM工作1.5年時間，而後在研華任職9年，擔任過工控工程師、上海業務產品主管及SIoT智慧零售協理等中階主管職位，現任研華100％持股子公司研華智誠的經營夥伴，聚焦新創事業。

劉蔚志以科辰投資代表人身份，代表家族進入董事會，他提出兩個期許，進行企業文化傳承，以及永續經營，希望已成立37年的研華未來能再持續37年。

研華董事改選順利完成，按原提名名單全數當選，四席董事包括劉克振、何春盛、劉蔚志、張凌寒，以及三席獨立董事由陳弘澤、劉文正、林嬋娟擔任。

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