產後憂鬱為統稱，依照程度不同有不同症狀。（周伯翰提供／莊旻靜新竹傳真）

一名居住日本的媽媽，在生產後出現產後憂鬱症，長期失眠、食慾不振，經服藥後副作用太強且未改善，由於先生長期派駐台灣，她也來台，前往中國醫藥大學新竹附設醫院，向身心科醫師周伯翰求助，周伯翰以「經顱磁刺激(TMS)」30次治療合併藥物，使該名媽媽的睡眠、食慾、情緒逐漸改善。

該名患者長期居住日本東京，個性較易緊張、要求完美，因產後憂鬱無法照顧孩子，需要父母協助，她卻因此產生罪惡感，雖在日本有求診精神科，但服藥後副作用強烈，也沒明顯改善，得知台灣有「經顱磁刺激(TMS)」治療憂鬱症的方式，加上先生長期派駐台灣，因此決定跨海求醫。

周伯翰說，產後憂鬱其實是一個統稱，依照程度分為「產後憂傷（baby blue）」、「產後憂鬱症(Postpartum depression)」以及「產後精神病（postpartum psychosis）」。其中，產後憂傷較常見，約有30％至75％的母親在產後3到5天內會莫名哭泣、哀傷、情緒敏感，是因產後快速賀爾蒙變化引發，約2周內會改善。

不過也有10至15％的媽媽症狀會愈來愈嚴重，且持續超過2周，就是「產後憂鬱症」，還有0.1~0.2％的媽媽會出現更嚴重的「產後精神病」，甚至會有自殺或殺嬰的危險。

周伯翰表示，產後憂鬱症與產後精神病較易復發，目前常見治療包含藥物、心理治療，若效果不佳或無法忍受副作用的重度憂鬱症者，也可透過「經顱磁刺激(TMS)」治療，若有高度危險性則建議住院治療，甚至電痙攣治療（ECT）。

周伯翰也建議親友把握7原則，幫助出現產後憂鬱的媽媽，包含同理、支持、傾聽、不責備、不只關心寶寶、先生一起分擔寶寶的照顧，必要時陪同就醫。周伯翰也說，新手父母不要要求完美或照本宣科，以免增加壓力，必要時也可向親友求援。

(中時 )