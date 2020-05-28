美國航空（American Airlines）周三宣布，受新冠肺炎疫情衝擊，公司計畫裁撤30%的管理階層與行政部門人力，相當於約5000人。

美國航空將開始提供這些員工「自願離職計畫」（Buyout），並計畫下個月起向空服員等第一線員工提供新的自願休假與自願離職計畫。

截至2019年底，該公司擁有約13萬名員工，截至目前為止，已有約3萬9,000名員工接受自願休假或提前退休的計畫。

美國航空的人員與全球參與部門副總裁Elise Eberwein在給員工的通知信上表示，儘管在疫情爆發前我們的流動性、疫情爆發後獲得政府龐大的資金援助，以及我們從資本市場籌措到的現金，為公司奠定穩定的基礎，但我們必須削減成本結構，包括公司最大宗的費用－即薪酬與福利費用。他並表示，公司要縮小經營規模，管理層與行政支援團隊就必須精減約30%。

(時報資訊)