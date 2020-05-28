美系外資出具最新研究報告，肯定聯發科(2454)將搭上大陸市場的5G浪潮，且儘管華為受到美國制裁，但聯發科依舊可以出貨給其他大陸品牌，故一口氣將聯發科目標價由450元調升到530元、維持加碼評等。

美系外資表示，有鑑於主要客戶對5G的吸引力越來越大，提高未來聯發科天璣系列晶片的發展，且華為禁限令反而替聯發科打開5G市場，此對聯發科下半年5G智慧型手機的發展提供有利的地位，且5G毛利率也將明顯高於平均。

美系外資表示，美國對華為祭出的限制，可能會為聯發科開拓新的市場，不論是聯發科是直接向華為供應，或者是供應給華為大陸的競爭者，對聯發科都是有利的，相信5G隨著價格的上漲，大陸智慧手機的銷量仍然很強勁，有可能會出現人民幣1500元價格帶的產品，此意味著漲幅更大，故調高今明年獲利預估，幅度分別為2%、10%。

美系外資表示，目前儘管市場擔憂聯發科是否能出貨華為，不過以目前情況來看，高階晶片組可能需要許可證，但中低階款有望繼續為其他ODM廠商供貨，即使美國祭出更嚴格政策，5G市場因大陸品牌OPPO、vivo以及小米的積極搶攻下，聯發科市占同樣能持續擴張，到達2021年，5G智慧有機會出現人民幣1000元的最佳價位，此將有利於聯發科利潤率的上漲，故將聯發科目標價由450元調升到530元、維持加碼評等。

(時報資訊)