鋼聯(6581)今日舉行股東會通過每股配息2.6元，並承認2019年度營業報告書、財務報表。2019年因美中貿易衝突，金屬鋅加工費調漲提振國外鋅冶煉業供應量增加，進而拉抬庫存量同步上升，令市場擔憂供給過剩，三因素導致下半年鋅價走跌，2019年年平均鋅價僅2,549.24美元，較2018年減少12%，拖累氧化鋅銷售單價。且2019年因部份集塵灰含鋅量較低，使2019年度氧化鋅產出數量減少，進而影響銷售數量。

在污染土壤業務方面，2019年處理數量較2018年成長24%，台灣鋼聯指出，接單量陸續逐年成長，未來將以高單價工廠污染土壤為主要業務，並開發前端整治業務，提供一條龍服務。

今年初因新冠狀病毒肺炎疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，加上又面臨全球經濟受疫情影響的不確定性，拖累國際鋅價下跌，使鋼聯109年第1季出現虧損461萬元，每股虧損0.04元，成為上市掛牌以來首次單季營運虧損。公司已在今年4月起大幅調高集塵灰、污染土壤處理費價格，有利降低營運衝擊。

106年6月29日「全台最毒海岸線」消息披露後，台灣鋼聯林董事長明儒立即承諾台灣鋼聯願意承擔並善盡企業社會責任，同意協助無償免費清除並處理該場址非法棄置集塵灰，並於109年04月13日已全數清運完畢，共清運約14,000噸，使新豐鄉擁有一個乾淨的海岸。

(時報資訊)