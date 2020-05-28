神達(3706)今舉行股東會，通過發放1元現金股利及1.2元的股票股利，合計2.2元。神達總理何繼武表示，今年雖有新冠疫情干擾，但神達全年營收正成長目標依然不變。神達投控持續推動集團數位轉型，追求價值型成長與獲利。

神達旗下的神雲和神數，今年就營收成長來看，神雲受惠於企業資料中心需求持續成長，營收仍將維持正成長；而神數因疫情導致全球車用市場低迷，今年神數營收年增由先前估測的正成長轉為衰退。

神雲科技專精在雲端運算服務，技術橫跨企業級、資料中心以及電信級伺服器，以及工控等級產品與研發，以ODM與TYAN品牌經驗，加上與開源社群進行整合，目標在5G所帶來的電信市場機會中，扮演關鍵解決方案供應商。神雲在美國和中國的客戶分散相當均勻，目前看不出華為事件對神雲的影響。

而以車用、智聯網與專業商用方案為主的神達數位，利用電腦視覺技術(Computer Vision Technology)、運算以及智聯網技術，陸續推出如智能行車記錄器、連網型行車記錄器以及遠程訊息資訊盒等，目標與合作夥伴一起在無限可能的車聯網領域，創造更安全、有效與豐富的行車環境。今年受到新冠疫情影響，神數總經理張樂群不敢樂觀，認為下半年還會是「辛苦」。就多品牌零售通路和B2B的銷售區分，張樂群認為多品牌零售通路在下半年的表現會優於B2B的專案。

(時報資訊)