選定首都是歷朝歷代初建時一定要做的事，1949年時，大陸大多數地區都已被中共占領，因此，當時選擇首都就成為了首要之務。當時有11座城市進入候選名單，其中包括洛陽、開封等古城，可最終為什麼選擇了北京？專家表示，進可攻、退可守，與鄰國往來方便，地理位置好是中共定都北京的主要因素。

在入選名單中，東北的哈爾濱竟然在列，令人詫異。哈爾濱位處東北，交通發達又鄰近當時的蘇聯，從當時的防守位置來看是很不錯的屏障；但缺點是哈爾濱冬天異常寒冷，很難留住人，且地點過於北邊，不利大陸中央統籌全國事務。

其次，隋唐古都西安，以及延安兩城位於陝西境內，兩城雖有自身的優勢，但是隨著大陸經濟重心從西北不斷東移，加上環境和水資源壓力，兩城在選項上就被剔除了。另外有人把開封、洛陽當成是首都的選項之一，主要是因為兩城歷史悠久，文化底蘊夠，且屬於平原，在承平時代的糧食供應相當充足，惟當時河南地區貧窮，經濟優勢不出眾，因此未受當時的中共青睞。

還有成都和重慶，在當時還沒有全面解放，由於位在內陸，兩城自古自成一格，然而，正是因為過於內陸，考慮到有朝一日若有動盪，一旦被困可能動彈不得，因此中共不列入考慮。

至於南京、廣州等地都是相當靠海，雖然歷史悠久，海運發達，整體經濟水平高於全大陸，但過於靠海則恐增加國安風險。經過種種考量，最終中共選擇了兼具眾城市優點的北京來作為首都。只能說，首都選擇要考慮的不僅僅是經濟發達或是文化底蘊夠等一兩個因素，而是要通盤考量，這對於執政者來說，絕對是個不小的難題。

(旺報 )