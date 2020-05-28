（鉅明總經理蔡昌均說，台灣因為防疫成功，讓台灣成為國際廠商最信任的供應鏈。圖／顏瑞田）

鉅明（8928）28日召開股東會，通過配發現金股息2元，總經理蔡昌均說，雖然疫情關係，鉅明延後1季啟動和發產業園區的新廠，但，台灣也因為防疫成功，讓台灣成為國際廠商最信任的供應鏈，為了讓鉅明營收更多元，除了既有的高爾夫球桿頭代工，也將持續投入其它運動器材的組裝和配件，希望在高爾夫營收不變的情況之下，讓新產業與高爾夫二者的營收比例分占40％與60％。

鉅明2019年全年營收約24.15億元，年增29.07％，2019年每股盈餘約3.30元，比2018年的1.6元，年成長106.25％，鉅明28日召開股東會，由董事長林進能主持，通過配發現金股息2元。

不包括土地款，鉅明原本計劃投資1.5億元到2億元，在和發產業園區興建新廠房，不過，鉅明總經理蔡昌均指出，因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，決定延後一季向主管單位申請建照，但，開工之後，仍將透過工程進度的趕工，維持2021年底完工，並在2022年第一季試量產的計劃。

蔡昌均表示，新冠肺炎因歐美封城、禁止民眾外出，今年4月和5月的高爾夫球桿頭代工產業，的確受到衝擊，所幸，鉅明的主力客戶影響層面沒那麼嚴重，因此，對鉅明的影響，相對少了很多。

他強調，也因為疫情的關係，台灣打了一場成功的防疫戰，讓台灣變成國際廠商最信任的供應鏈，而且，台灣還有研發，不像越南只有生產，因此，疫情過後，台灣受到國際企業合作夥伴的信任與重視，而成為一項利基。

蔡昌均表示，鉅明近來積極投入研發，2019年的研發費用年增達26.68％，未來仍將持續投入，希望導入自動化製程、以及智慧生產，提高效益，同時，也在維持與既有高爾夫球產業合作夥伴的良好關係之下，開拓其它運動產業的代工契機。

他說，這項運動產業的組裝、精密鑄造配件、以及CNC等，目前的年營收大約只有100到200萬美元，但，因屬於利基市場，因此，每年都可望倍數成長，希望中長期來看，在維持既有高爾夫球桿頭代工營收不變的情況下，維持整體營收的占比在60％，新的運動產業營收，能夠占比40％左右，帶動鉅明的營收規模和獲利。

至於今年的高爾夫球代工景氣走勢，蔡昌均表示，隨著歐美市場解封，第二季將是谷底，並且從6月開始，每月逐步升溫，在第四季可望出現明顯的爆發。

(工商 )