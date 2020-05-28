（搶5G匯流商機，遠傳28日宣布，與中嘉、TBC宣布策略合作。圖／遠傳電信提供）

搶攻5G匯流商機，遠傳28日宣布，與中嘉、TBC兩大有線電視系統台（MSO）業者策略合作。自6月起推出匯流資費方案，月付699元起，同時享有行動上網雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）、數位有線電視收看6個月或10個月以及光纖上網。

即將進入5G時代，數位匯流已成為銳不可擋的浪潮，遠傳衝刺5G，決定攜手產業夥伴，搶攻數位匯流商機版圖。

2020年開春時，遠傳攜手中嘉bb寬頻展開策略合作計劃，在數位匯流產品、影音產品、專線落地業務、IDC機房以及企業物聯網應用等五大業務全面展開合作。

6月起，遠傳又與主要經營區在桃園、新竹、苗栗以及台中市的台灣寬頻（TBC）合作，在其既有的75萬戶的有線電視收視戶基礎上，提供通訊服務以及影音饗宴。遠傳在與中嘉bb寬頻與TBC台灣寬頻等業者合作後，擁有合計近千萬用戶基礎，且能夠在全台9縣市的服務區域，提供家戶上網及有線電視服務，布局5G數位匯流時代來臨。

6月起，遠傳申辦數位匯流方案，無論新申辦、續約或是攜碼的用戶，月付699元就享有遠傳優質網路上網吃到飽，及至少半年的有線電視與光纖上網。月付999元，除了上網吃到飽，還有每月高達950分鐘的網外語音、更能免費收看整整12個月的有線電視，和一整年的家用高速光纖上網，無論身在何處，都有優質網路與世界接軌！

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