新冠肺炎疫情衝擊，帶動餐點外送業績飆升。即時外送平台foodpanda母公司德商Delivery Hero公布疫情期間消費者行為變化指出，快速送達成為民眾基本需求，揭示「快商務」（Quick-commerce）成為繼電商之後崛起的最新全球趨勢。同時，Delivery Hero更宣布2020年，台灣仍為重要發展據點，也是亞太區繼新加坡之後，第二個開啟實踐「快商務」虛擬超市服務的市場。

foodpanda為許多台灣民眾外送餐點的首選，今年開啟虛擬超市「熊貓嚴選」，主打20分鐘生鮮雜貨外送，透過自建倉庫、自控庫存、自己外送的一條龍流程，搶攻虛擬超市商機。短短3個月內，北台灣就已開設10間虛擬超市，並增加了300個品牌、1,300種商品。

foodpanda董事總經理方俊強表示，自今年年初以來，整個集團在訂單量以及用戶數都有亮眼的表現。而消費者使用外送服務時除了多元選擇之外，更將重視「快速」送達的服務。

疫情衝擊全球經濟，人人減少出門，帶動外送美食平台業績強強滾。Delivery Hero日前公布今年第一季財報佳績。第一季訂單量較去年同期的1.25億份增加了一倍，達到2.39億份。同時，Delivery Hero在第一季增加了2,300萬份訂單，並曾在一天之內完成了超過300萬份訂單，平台交易總額（GMV）同比成長近六成，達到24億歐元。營收年增92％，達到5.15億歐元。

Delivery Hero表示，持續強勁的表現是來自於新餐廳的加入，以及生鮮雜貨外送服務的迅速擴展，兩者皆有效降低疫情產生的可能負面影響。

至於亞太地區的表現，Delivery Hero指出，目前在亞洲的據點包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉，2020年第一季度，亞太區的訂單量年增逾2.6倍，達到1.1億份訂單，營收增長198％至2.01億歐元。

Delivery Hero觀察，越來越多家戶只有一個人，且消費者越來越需要在最短、最快速的時間內滿足日常用品的外送所需，催生「快商務」（Q-Commerce）的興起，講求短時間、小份量配送生鮮雜貨到消費者手上，藉由數據分析鎖定目標客群精準選物。

而「快商務」模式已成Delivery Hero未來在全球持續拓展的重點業務，已在全球許多城市的市中心建立超過100間虛擬超市，以地緣優勢讓外送夥伴得以使用機車更有效外送小量的商品到消費者手上。「快商務」相關應用已成為Delivery Hero及foodpanda的重要成長動能，今年第一季就有10倍的季度成長，生鮮雜貨的訂單量更已占全球總訂單量的五成。

(工商 )