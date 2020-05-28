凱基證券打造【凱基樂活投資人】LINE官方帳號，毋須額外下載APP，一站搞定從線上開戶到串連下單、查詢個股報價、走勢等，還可邀請加入群聊，直接輸入股票代號或名稱，可秀出個股資訊方便討論；現正舉辦「邀請好友逗陣聰明理財，就是要跟凱基LINE在一起」賺點數活動，最高有機會拿到LINE POINTS 105點。

LINE社群平台受歡迎，據調查，台灣平均每人每天使用LINE的時間為71.8分鐘，黏著度可見一斑，而受疫情影響，在保持社交距離的防疫政策下，零接觸的數位化服務符合現今需求，凱基證券著眼於LINE的普及性與便利性，藉【凱基樂活投資人】LINE官方帳號，毋須臨櫃或額外下載APP，即可線上開戶、查詢個股報價、走勢及K線圖，並可無縫接軌連結至行動交易頁面，進行股票交易。

【凱基樂活投資人】LINE官方帳號也具備與好友群聊的功能。在與好友聊天的LINE群組中，邀請【凱基樂活投資人】LINE官方帳號加入，在群聊中輸入股票代號或名稱，【凱基樂活投資人】會提供該檔個股的股價走勢及K線圖，方便群組好友立即進行討論、分享理財心得。

凱基證券現正舉辦「邀請好友逗陣聰明理財，就是要跟凱基LINE在一起」活動，詳情可參考【凱基樂活投資人】LINE官方帳號中「邀請好友」說明。

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