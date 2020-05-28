受鋒面影響，高雄連日大雨，市長韓國瑜視察各地水情，並在臉書回報最新狀況，而過去一週內他兩度視察七賢截流站關心排水狀況，盼能盡快了解問題並完成新設抽水站工程，改善淹水情形。

上週韓國瑜前往七賢截流站關心排水狀況，今日再次視察，並聆聽區里長心聲以及當地居民反應過去幾年積淹水的經驗，從中了解有什麼改善的空間。

韓國瑜說，「不怕遇到困難，只怕搞不清楚狀況！」針對前幾次抽水機故障，因應豪雨，水利局緊急調派11台抽水機到場備戰，不過抽水機只能先治標，因此除了請水利局務必以最快速度審慎找出原因並改善，也要求水利局儘速完成新設抽水站工程，才能針對淹水問題真正治本，讓民眾朋友免受淹水之苦。

今日上午韓國瑜也到三民區博愛國小視察，了解校內各區域受損情況，因孩子的教育與安全是最不容忽視的一環，他當場指示教育局協助，給予校方經費補助重做防水防漏工程，並提醒校方在水退後重新消毒，讓家長、師生都能安心，確保孩子們在安全的環境下學習成長。

(中時電子報)